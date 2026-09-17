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Diannás Sufnituninggal Felturbózott Lapok

A szerencsejáték felügyelet Magyarországon: Feladatok, hatáskör és működés
Alkobeer projekt: innováció a sörgyártás világában
Játszva tanulni: fejlesztő játékok kisiskolásoknak
Az árösszehasonlító oldalak előnyei és hátrányai

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Diannás Sufnituninggal Felturbózott Lapok

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Szerencsejáték felügyelet

A szerencsejáték felügyelet Magyarországon: Feladatok, hatáskör és működés

alkobeer projekt

Alkobeer projekt: innováció a sörgyártás világában

Fejlesztő játékok kisiskolásoknak

Játszva tanulni: fejlesztő játékok kisiskolásoknak

Árösszehasonlító oldalak

Az árösszehasonlító oldalak előnyei és hátrányai

Kerékpáros életmód

A kerékpáros életmód előnyei, amiket imádni fogsz

Deliveri online élelmiszerrendelés

Az online élelmiszer-rendelés úttörője a deliveri.hu

Xiaomi telefonok 2025-ben

Xiaomi telefonok Magyarországon 2025-ben

Tárhely problémák megoldása Iphone-on

Tárhelyproblémák iPhone-on? Mutatjuk a megoldásokat

Harisnyák

Nagy harisnya ABC – minden, amit tudni érdemes

Tihanyi galériák

Tihanyi galériák: Ne maradjanak ezek se visszhang nélkül

Szerencsejáték felügyelet

A szerencsejáték felügyelet Magyarországon: Feladatok, hatáskör és működés

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A szerencsejáték piac felügyelete minden országban kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a szektor szabályozás nélkül számos gazdasági és társadalmi kockázatot hordozhat. Magyarországon a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága látja el a szerencsejáték felügyelet (SZF) szerepét. Ez a szerv felelős a szerencsejáték-iparág törvényes működésének biztosításáért, valamint az iparág szereplőinek ellenőrzéséért és szabályozásáért. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az SZF…

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alkobeer projekt

Alkobeer projekt: innováció a sörgyártás világában

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Az Alkobeer projekt egy izgalmas K+F kezdeményezés volt, amely a sörgyártás innovációjára és új piacok meghódítására összpontosított. A projekt célja az volt, hogy egyedi, alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes söröket fejlesszenek ki, amelyek megfelelnek a modern fogyasztói igényeknek, miközben a prémium ízélményt is garantálják. Az Alkobeer projekt projekt kezdete és célkitűzései A kezdeményezés néhány évvel ezelőtt…

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Fejlesztő játékok kisiskolásoknak

Játszva tanulni: fejlesztő játékok kisiskolásoknak

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A kisiskolás kor (általában 6–10 éves korig) a tanulás aranykora. Ebben az időszakban a gyerekek kíváncsiak, lelkesek, és hatalmas fejlődési ugrásokat tesznek – szociálisan, kognitívan és érzelmileg is. De míg az iskolai tananyag gyakran frontális tanításra épül, a gyerekek természetes tanulási módja továbbra is a játék. A kisiskolásoknak szóló fejlesztő játék nemcsak hatékony, de örömteli…

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Árösszehasonlító oldalak

Az árösszehasonlító oldalak előnyei és hátrányai

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Az online vásárlás egyre népszerűbbé válásával az árösszehasonlító oldalak is egyre fontosabb szerepet töltenek be. Ezek az oldalak lehetővé teszik a vásárlók számára, hogy gyorsan és egyszerűen összehasonlítsák a különböző webáruházak árait, ezzel segítve a legjobb ajánlat megtalálását. Ugyanakkor nemcsak a fogyasztók, hanem az áruházak számára is vannak előnyei és hátrányai ezeknek a platformoknak. Árösszehasonlító…

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Kerékpáros életmód

A kerékpáros életmód előnyei, amiket imádni fogsz

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Ha egy olyan mozgásformát keresel, amely egyszerre teszi formássá az alakodat, javítja a közérzetedet, és még a bolygónknak is jót tesz, akkor itt az idő, hogy felfedezd a kerékpározás csodáját! A kerékpáros életmód nemcsak egy szuper edzésforma, hanem egy teljes életmódváltás, amelynek minden egyes tekerése egy lépés a fittebb, egészségesebb és boldogabb élet felé. Nézzük,…

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Deliveri online élelmiszerrendelés

Az online élelmiszer-rendelés úttörője a deliveri.hu

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A koronavírus-járvány 2020-as kitörése után az online élelmiszer-rendelés területe robbanásszerű növekedésnek indult Magyarországon. Ebben a felgyorsuló környezetben jelent meg a deliveri.hu is, amely ígéretes megoldást kínált azoknak, akik szerették volna elkerülni a bevásárlás időigényes és kényelmetlen feladatát. Egyszerű és praktikus megoldás A deliveri.hu működése egyszerű volt: a felhasználók otthonról böngészhették különböző üzletláncok – köztük a…

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Xiaomi telefonok 2025-ben

Xiaomi telefonok Magyarországon 2025-ben

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A Xiaomi az elmúlt években komoly helyet vívott ki magának a magyar telefonpiacon. Ennek oka egyszerű: jó minőségű telefonokat gyártanak kedvező áron, és folyamatosan újítanak. Akár drága, akár olcsó telefont keresünk, mindenki talál magának valót a Xiaomi kínálatában. De mi számít „legújabbnak”? A Xiaomi olyan gyorsan dob piacra új modelleket, hogy ami ma a legfrissebb,…

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Tárhely problémák megoldása Iphone-on

Tárhelyproblémák iPhone-on? Mutatjuk a megoldásokat

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Ismerős a szituáció? Készítenél még egy tökéletes fotót a naplementésről, vagy letöltenéd a legújabb appot, de a telefonod könyörtelenül közli: „Majdnem tele a tárhely.” Egy aktív iPhone-felhasználó számára ez valós probléma lehet, de ne izgulj! Van megoldás, sőt, több is! Ebben a cikkben körbejárjuk, melyek a leggyakoribb tárhelyproblémák iPhone-on, és bemutatjuk a legjobb trükköket, hogy…

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Harisnyák

Nagy harisnya ABC – minden, amit tudni érdemes

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Ugye te is azt hitted, hogy harisnya az harisnya? Hát tévedtél! A női harisnyák világa sokkal izgalmasabb és változatosabb, mint gondolnád. Van itt minden – a klasszikustól az egészségügyi darabokig. Nézzük csak, mi van a polcokon! Harisnyanadrág – a mindennapi hős Ez a legismertebb fajta, amit szinte minden nő visel. Egy darabból készül, deréktól lábfejig…

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Tihanyi galériák

Tihanyi galériák: Ne maradjanak ezek se visszhang nélkül

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Tihanyról legtöbbünknek  az apátság, a visszhang, a levendula a gyönyörű kilátás és a mesés hangulat jut eszébe. De Tihany nemcsak természeti szépségei és történelmi nevezetességei miatt érdekes, hanem kulturális életének sokszínűsége által is. A tihanyi galériák szintén érdemesek arra, hogy megemlítsük őket. Nézzük, melyek ezek. ARTissimo Művészeti Galéria Az ARTissimo Művészeti Galéria a Tihanyi-félsziget szívében…

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